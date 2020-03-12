Yeşilırmak'ta can pazarı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeşilırmak'ta can pazarı - Son Dakika

Yeşilırmak'ta can pazarı

7 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencisi bir kız, Tarihi Yaya Köprüsü'nden Yeşilırmak'a atlayarak intihar girişiminde bulundu.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencisi bir kız, Tarihi Yaya Köprüsü'nden Yeşilırmak'a atlayarak intihar girişiminde bulundu.


Olay, Çarşamba ilçesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Yeşilırmak Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ş.O., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Tarihi Köprü üzerine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Kendini köprü üzerinden Yeşilırmak Nehri'ne atan lise öğrencisinin intihar girişimini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen ekipler hemen genç kızı kurtarma çalışmalarına başladı. Botla kızı kurtarmaya çalışan ekipler büyük mücadele sonucunda kızı kurtarmayı başardı. Kurtarılan Ş.O. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:01 Kaynak: İHA
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