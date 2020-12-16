Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor - Son Dakika

Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor

16.12.2020 08:43

Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri adeta alarm verdi.

Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor

AMASYA - Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri adeta alarm verdi. Su seviyesinin her geçen gün düştüğü nehrin ortasında adacıklar oluştu.

Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışın düşmemesi nedeniyle çok şiddetli kuraklık riskinin yaşandığı kentte debisi düşen Yeşilırmak'ta alarm veren durum köprü ayaklarına ve kıyı şeridine yansıdı. Su miktarının saniyede yaklaşık 10 metreküp olduğu nehirde suyun fazla olduğu alanlarda balık tutan vatandaşlar durumu endişeyle takip etti.

Vatandaşlardan Hamdi Demir, "İnşallah yağışlar başlarda biz de Yeşilırmak'ın alışık olduğumuz haline kavuşuruz" dedi.

Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor
Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor
Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor
Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor

Yeşilırmak, Türkiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor - Son Dakika


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