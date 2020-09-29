Yeşilırmak ve Kızılırmak'ta 'İsrail sazanı' tehdidi - Son Dakika

YILDA 9 kere üreyebilen İsrail sazanı, Yeşilırmak nehrinde baskın tür haline geldi. Diğer balıkların yumurtaları ile beslenen sazan türü, nesli tükenme tehlikesi altındaki balık türlerini yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı.

Sivas'ın kuzeyinde Kösedağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e dökülen 418 kilometre uzunluğundaki Yeşilırmak Nehri'nde yaşayan İsrail sazanı, yılda 9'u bulan üreme dönemleri ile nehirde baskın tür haline geldi. Tatlı sulardaki doğal fauna balıkların yumurtaları ile beslenen sazan türü, nesli tükenme tehlikesi altındaki doğal balık türlerini yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı.