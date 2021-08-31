Yeşilkent HBVAKV'dan Manavgat'a yardım eli - Son Dakika

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Yeşilkent Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi Başkanı Arslan Kuzu ve Cemevi yöneticileri, Manavgat'ta yaşanan büyük felakette zarar gören afetzedelerin yardımına koştu. Cemevi Başkanı Arslan Kuzu, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Yıldırım, Aziz Yıldırım ve İlyas Meşeci ile Antalya Cemevi Başkanı Nurettin Erdoğan ve HBVAKV Genel Merkez Saymanı ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Binali Efe'den oluşan heyet; Oymapınar, Demirciler, Karaöz, Saraçlı, Gebece ve Hocalı mahallelerini ziyaret ederek evleri yanan ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Heyet, buradaki ilkokul öğrencilerine, kırtasiye, bebek, araba, oyuncak, elbise, bebek bezi, krem gibi yardım malzemelerini teslim etti.

GAZİANTEPLİ HATİCE NİNE ÇOK DERTLİ

Yeşilkent Cemevi Başkanı Arslan Kuzu, "Yangın bölgesindeki afetzedelerin üzüntülerini paylaşmak ve onlara bir nebze de olsa yardımda bulunmak için buraya geldik. Karaöz köyünün tombul ve nur yüzlüninesi Hatice Şöhretli ile tanıştık. Gaziantep kökenli, yaşlı ve kimsesiz, yardımsız yürümesi imkânsız olan Hatice Nine'nin evi ve tüm eşyaları yanmış. Bir konteyner verilmiş ama yaşamını sürdürmek için en küçük bir geliri yok. Biz elimizden gelen yardımı yaptık. Yardım etmek isteyen hayır sahipleri 0 532 934 88 25 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirler. " dedi.

MEHMET HOCA'NIN ANLATTIKLARI

Afet bölgesinde gördükleri manzaralar karşısında büyük bir hüzün yaşadıklarını kaydeden HBVAKV Akdeniz Bölge Sorumlusu Binali Efe ise, "Bölgede durum içler acısı. Nereye dönseniz bir dramla karşılaşıyorsunuz. Bölgede hüzünle birlikte mutluluğu da yaşadık. Demirciler Mahallesi meydanında çocuklarımıza hediyelerini sunarken yüzlerindeki mutluluğu görmek bize de büyük bir sevinç yaşattı. Demirciler Köyü Cami Hocası Mehmet Bey, 'Arabanızın üzerinde Cemevi amblemini okudum. Çok ama çok mutlu oldum.İşte bizim milletimiz... Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepimiz biriz!800 kilometreuzaktan gelip yaralarımıza merhem, olmanız, milletimizin ne denli büyük erdeme sahip olduğunu gösterir. Bu sevincimi cami cemaati ile de paylaşacağım' dedi ve bizi de çok mutlu etti. Manavgat'ta yanan sadece orman değil, ormanın olmazsa olmazı, kuşu, kurdu, böceği velhasıl hayvan dostlarımızın yeri yurdu ve kendileri de yandı. O güzelim Beydağları'nın ne hale geldiğini bizzat gördükten sonra ne demek istediğimizi ne hissettiğinizi daha iyi anlayacaksınız. Allah böyle bir orman felaketi bir daha göstermemesi için dua ederken ormanımızı nasıl kurumamız gerekir gerektiğini iyi düşünüp önlem almalıyız." diye konuştu.

Binali EFE