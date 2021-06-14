Yeşilkent Mahallesinde Klimalı Durak Yanında Bulunan Atm Kurulum Yeri Kiralama İhalesi 28 Haziran 2021, 11: 45 - Son Dakika

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İlçemiz Yeşilkent Mahallesinde klimalı durak yanında bulunan ATM kurulum yeri (Ekte krokide belirtilen) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2- İhale 28. 06. 2021 Pazartesi günü saat 11: 45'de Belediye Binası Encümen Toplantı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Teklifler muhammen yıllık kira bedellerinin artırılması suretiyle verilecektir.

3- ATM kurulum yerleri Belediye Encümeninin 20. 02. 2021 tarih ve 179 sayılı kararına istinaden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, ilk yıl ihale bedeli sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 1 ay içinde peşin olarak İdaremiz banka hesabına (Bozüyük Vakıfbank Şubesi TR44 0001 5001 5800 7295 8075 90) yatırılacaktır. Takip eden yıllar kira bedelleri ise her yıl için bir önceki yıl kira bedelinin % 20 (yüzde yirmi) artırılması suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Takip eden yıl kira bedelleri de yeni yıl kira süresinin başladığı ayı takip eden ay içinde yukarıda belirtilen belediye hesabına peşin olarak yatırılacaktır. Kira bedelinin belirtilen sürelerde ödenmemesi durumunda, İdarece 2886 sayılı Kanunun 62. maddesi gereğince yapılacak ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, başkaca bir neden gösterilmeksizin İdare sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına haizdir. İlk yıl kira bedeli peşin olarak ödenmeden ATM kurulum yeri yükleniciye/yüklenicilere teslim edilmeyecektir.

4- Kiraya verilecek olan ATM kurulum yerinin yıllık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıdaki gibidir:

4/1- ATM kurulum kabininin birinci yıl yıllık muhammen kira bedeli 1. 800, 00 TL dir. 3 yıllık muhammen kira bedelli 5. 958, 00 TL' olup, geçici teminat tutarları ise 3 yıllık muhammen bedelin % 3'ü olan 178, 74 TL' dır.

Geçici teminatlar nakit ise Belediye Tahsilat Şefliği'ne yatırılacaktır. Teminat mektubu olarak verilecekse teminat mektupları belediyemiz mali hizmetler müdürlüğüne verilecektir.

İstekliler, kira idari şartnamesini KDV dahil 100, 00 TL ücret karşılığında Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

İhaleye katılım belgesi Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır. İhaleye katılım belgesi alabilmek için;

5/1- İkametgah Belgesi ve Kimlik Fotokopisi

5/2- Belediye veznesinden alınmış geçici teminatın yatırıldığına ilişkin teminat makbuzu veya teminat mektubu,

5/3- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Tahsil Şefliğinden alınacak yazı,

5/4- İmzalı İhale şartnamesi,

6- İstekliler 25. 06. 2021 Cuma günü saat 16: 00'a kadar Belediyemiz tahakkuk şefliğine müracaat edeceklerdir. 25. 06. 2021 Cuma günü ve saat 16: 00'dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler ihaleye katılım belgesini alarak saat 11: 30' da Belediye Encümen huzurunda hazır olacaklardır. İhaleye katılacak olan Tüzel kişiler adına katılan kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yetki belgelerini ve ihaleye bir başkası adına katılan kişilerin adına katıldıkları kişiden noterden alacakları usulüne uygun vekaletnameyi ihale katılım belgelerine eklemeleri zorunludur.

7- Belediye İhale yapıp yapmamakla serbesttir.

İhale Tarihi ve Saati 28 Haziran 2021, 11: 45 İlgili Birim/ Müdürlük İhale Durumu Sonuçlanmadı Son Müracaat Tarihi 00 0000, DİĞER İHALELER Kapalı Pazar yerindeki 5 adet dükkanı kiralama ihalesi 28 Haziran 2021, 11: 45 Yeşilkent Mahallesinde klimalı durak yanında bulunan ATM kurulum yeri kiralama ihalesi 28 Haziran 2021, 11: 45

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İlçemiz Yeşilkent Mahallesinde klimalı durak yanında bulunan ATM kurulum yeri (Ekte krokide belirtilen) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2- İhale 28. 06. 2021 Pazartesi günü saat 11: 45'de Belediye Binası Encümen Toplantı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Teklifler muhammen yıllık kira bedellerinin artırılması suretiyle verilecektir.

3- ATM kurulum yerleri Belediye Encümeninin 20. 02. 2021 tarih ve 179 sayılı kararına istinaden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, ilk yıl ihale bedeli sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 1 ay içinde peşin olarak İdaremiz banka hesabına (Bozüyük Vakıfbank Şubesi TR44 0001 5001 5800 7295 8075 90) yatırılacaktır. Takip eden yıllar kira bedelleri ise her yıl için bir önceki yıl kira bedelinin % 20 (yüzde yirmi) artırılması suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Takip eden yıl kira bedelleri de yeni yıl kira süresinin başladığı ayı takip eden ay içinde yukarıda belirtilen belediye hesabına peşin olarak yatırılacaktır. Kira bedelinin belirtilen sürelerde ödenmemesi durumunda, İdarece 2886 sayılı Kanunun 62. maddesi gereğince yapılacak ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, başkaca bir neden gösterilmeksizin İdare sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına haizdir. İlk yıl kira bedeli peşin olarak ödenmeden ATM kurulum yeri yükleniciye/yüklenicilere teslim edilmeyecektir.

4- Kiraya verilecek olan ATM kurulum yerinin yıllık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıdaki gibidir:

4/1- ATM kurulum kabininin birinci yıl yıllık muhammen kira bedeli 1. 800, 00 TL dir. 3 yıllık muhammen kira bedelli 5. 958, 00 TL' olup, geçici teminat tutarları ise 3 yıllık muhammen bedelin % 3'ü olan 178, 74 TL' dır.

Geçici teminatlar nakit ise Belediye Tahsilat Şefliği'ne yatırılacaktır. Teminat mektubu olarak verilecekse teminat mektupları belediyemiz mali hizmetler müdürlüğüne verilecektir.

İstekliler, kira idari şartnamesini KDV dahil 100, 00 TL ücret karşılığında Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

İhaleye katılım belgesi Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır. İhaleye katılım belgesi alabilmek için;

5/1- İkametgah Belgesi ve Kimlik Fotokopisi

5/2- Belediye veznesinden alınmış geçici teminatın yatırıldığına ilişkin teminat makbuzu veya teminat mektubu,

5/3- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Tahsil Şefliğinden alınacak yazı,

5/4- İmzalı İhale şartnamesi,

6- İstekliler 25. 06. 2021 Cuma günü saat 16: 00'a kadar Belediyemiz tahakkuk şefliğine müracaat edeceklerdir. 25. 06. 2021 Cuma günü ve saat 16: 00'dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler ihaleye katılım belgesini alarak saat 11: 30' da Belediye Encümen huzurunda hazır olacaklardır. İhaleye katılacak olan Tüzel kişiler adına katılan kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yetki belgelerini ve ihaleye bir başkası adına katılan kişilerin adına katıldıkları kişiden noterden alacakları usulüne uygun vekaletnameyi ihale katılım belgelerine eklemeleri zorunludur.

7- Belediye İhale yapıp yapmamakla serbesttir.