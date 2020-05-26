Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi açılışına gün sayıyor - Son Dakika

Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi açılışına gün sayıyor

Açılışına günler kalan hastanedeki son durum havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında yapımı devam eden Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin çalışmalarda sona gelindi. Açılışına günler kalan hastanedeki son durum havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapımına başlanan Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin inşaatı tamamlandı. Açılışına günler kalan hastanenin içindeki ince işçilikler ve çevre düzenlemeleri ise devam ediyor.

Hafta sonu açılması planlanan hastanedeki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde inşaatı tamamlanan hastanenin çevre düzenlemesi ve yollarında son çalışmaların yapıldığı görüldü.