YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı.

Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta açılışını duyurduğu hastane inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta açılışının yapılacağını duyurduğu ve 8 Nisan'da inşası başlanan Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Açılışına kısa bir süre kalan ve inşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı salgın hastanesindeki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hastane bölümlerini oluşturan bina inşaatının tamamlandığı görülüyor. Bin yataklı olarak planlanan ve koronavirüs salgınından sonra da aktif bir şekilde hizmet verecek olan hastane inşaatında 8 Nisan'dan bu yana çok sayıda iş makinesi ve işçi 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor.

YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yeşilköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 10:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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