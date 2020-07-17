Yeşilköy'de bitmeyen yol çilesi - Son Dakika

YEŞİLKÖY'de aylardır süren yol yapım çalışması çevredekileri isyan ettirdi. Yat limanı çevresindeki sokaklarda uzun süredir devam eden çalışma sebebiyle gün içinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Sürücüler kadar yayalar da şantiyeye dönen yollarda zor anlar yaşıyor. Aracının altını taşa vurduğunu söyleyen Murat Doğan , "Yani şehir içinde dağda gidiyoruz. 2020'de İstanbul 'un göbeğinde yani bu halka bu eziyet çektirilir mi?" dedi.

"BÖYLE OLDUĞUNU BİLSEM GELMEZDİM"

Bakırköy Yeşilköy'de yat limanı çevresindeki sokaklarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) uzun süredir yol düzenleme ve alt yapı çalışması yapıyor. Onlarca restoranın bulunduğu ve her gün binlerce kişinin geldiği yat limanı çevresindeki çalışmalar aylardır sürüyor. Şantiye alanına dönen sokaklar sahile gelenleri isyan ettirmiş durumda. Araçların ilerlemekte zorlandığı sokaklarda, yürümek bile çile haline geldi. Tekerlekli sandalyede annesini parka getiren bir kişi çalışmaların yapıldığı sokakta zor anlar yaşadı. Bu kişi, "Annemi getirdik. İnanır mısınız ilk defa geliyorum, böyle olduğunu bilsem gelmezdim getirmezdim" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR İÇİNDE DAĞDA GİDİYORUZ"

Caddeden geçerken aracının altını taşa vurduğunu söyleyen Murat Doğan ise, "Sokağa çıkma yasaklarından beri böyle. İlk önce şuraya kazdılar sonra burayı kazdılar. Denize buradan kanalizasyon da veriliyordu. Yani şehir içinde dağda gidiyoruz. Şurada esnaflar var hepsi toz içinde. Bir rüzgar çıktığında her yerde toz. Zorlanıyoruz yani bakar mısınız yollara. 2020'de İstanbul'un göbeğinde yani bu halka bu eziyet çektirilir mi? Çektirilmez" diye konuştu.

"NEREDEN BAKSAN 4-5 AYDIR BU ŞEKİLDE"

Kış aylarında çalışmalara başlandığını ve bir süredir çalışmaların durduğunu ifade eden Turan Yüceer 20 yıldır bu bölgede oturduğunu söyledi. Yüceer, "Biz oy verdik ya. Yapsınlar yani. Belediye başkanına oy verdik yapmaları lazım. Kıştan beri böyle bu yol. Nereden baksan 4-5 aydır bu şekilde. Kıştan beri yapacaklar. Millet burada rezil oluyor ya. Sıkıntı çekiyoruz ya baksana arabanın altını vuruyoruz. Giremiyoruz yollar kapanıyor. Dönüyoruz dolaşıyoruz başka yerlerden giriyoruz buraya girebilmek için. Zorluk çekiyoruz yapsınlar bir an evvel" dedi. Yüceer'in eşi de "Poşetleri omzumda taşıyorum. Yazık günah değil mi bize? Niye bu yollar yapılmıyor kaç aydır? Neredeyse kıştan beri böyle" ifadelerini kullandı.

"HER YER TOZ TOPRAK PİSLİK İÇİNDE"

Çalışmaların uzun sürdüğünü ve bölgedeki esnafların da zorluk çektiğini belirten Hüseyin Topaş, "Valla bir ay geliyorlar bir ay gelmiyorlar. Geçen burayı kazdılar boru döşediler şimdi yine kazıyorlar ben anlamadım. Buraya biz emek veriyoruz ama boş. Ben buraya malzeme getiriyorum ama şuraya giremiyorum yani. Yaklaşık iki aydır oradan buraya taşımacılık yapıyoruz yazık günah. Millet zorlanıyor toz toprak pislik. Görüyorsunuz yani hali. Bilmiyoruz hiçbir bilgimiz yok burası neden aylardır böyle diye. Boşu boşuna oyalanıyorlar burada" dedi.

Yeşilköy sahilde midye satan Hayri Göktürk ise, "Yıllardır burada midye satarım. Bu yolu hiç böyle görmedim. Araçlar geçemiyor buradan. Yavaş yavaş geçiyorlar, yol bozuk olduğu için. Özellikle hafta sonu yoğun trafik oluyor" ifadelerini kullandı.