Yeşilköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeşilköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yeşilköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy'de bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeşilköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy'de bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda, bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edilen bilgiye göre Keşan'a bağlı Yeşilköy'de tek katlı bir evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sahibi tarafından sadece mutfak olarak kullanılan evde, gece saat 03.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede evin çatısını sardı. Yangının haber verilmesi üzerine köye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri köydeki diğer evlere sıçramadan yangını kontrol altına alabildi.


Yangının söndürülmesinin ardından, yangının başladığı ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. - EDİRNE

Yeşilköy, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
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