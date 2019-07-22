Yeşilköy'de denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Soner Taşkın'ın cesedine yapılan aramaların sonucunda ulaşıldı.
Bakırköy Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
'deki Yeşilköy
sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Soner Taşkın'ın cesedine yapılan aramaların sonucunda ulaşıldı. Taşkın'ın cansız bedeni Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Dün akşam saat 19.00 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt
plajında denize girdikten sonra bir daha haber alınamayan Soner Taşkın'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Sabah
saatlerinde yeniden başlayan çalışmalar sonucu Taşkın'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Taşkın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken arama çalışmalarını izleyen yakınları gözyaşlarını tutamadı. - İSTANBUL
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