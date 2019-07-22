Son Dakika Haberleri: Yeşilköy'de denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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Yeşilköy'de denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

28 dakika önce

Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Soner Taşkın'ın cesedine yapılan aramaların sonucunda ulaşıldı.

Yeşilköy'de denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı, System.String[]
Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Soner Taşkın'ın cesedine yapılan aramaların sonucunda ulaşıldı. Taşkın'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt plajında denize girdikten sonra bir daha haber alınamayan Soner Taşkın'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalar sonucu Taşkın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Taşkın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken arama çalışmalarını izleyen yakınları gözyaşlarını tutamadı. - İSTANBUL
Yeşilyurt, Adli Tıp, Bakırköy, Yeşilköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
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