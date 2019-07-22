YEŞİLKÖY'DE DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
27 dakika önce
YEŞİLKÖY sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın aranıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:04 Kaynak: DHA
YEŞİLKÖY sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın aranıyor. Bakırköy
Yeşilkoy sahilinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ağabeyi ile birlikte denize giren Soner Taşkın ağabeyine dalga kırandan denize atlayacağını söyledi. Buradan denize atlayan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Ağabeyi hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Bu sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen genci arama çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Arama çalışmaları
-Dalgıçlardan detay
-Taşkın'ın arkadaşı ile röp
-Sahil güvenlik botu
-Soner Taşkın'ın fotoğrafı
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