Son Dakika Haberleri: YEŞİLKÖY'DE DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
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YEŞİLKÖY'DE DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR

27 dakika önce

YEŞİLKÖY sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın aranıyor.

YEŞİLKÖY'DE DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR, System.String[]
YEŞİLKÖY sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın aranıyor.
Bakırköy Yeşilkoy sahilinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ağabeyi ile birlikte denize giren Soner Taşkın ağabeyine dalga kırandan denize atlayacağını söyledi. Buradan denize atlayan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Ağabeyi hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Bu sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen genci arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Arama çalışmaları
-Dalgıçlardan detay
-Taşkın'ın arkadaşı ile röp
-Sahil güvenlik botu
-Soner Taşkın'ın fotoğrafı


Bakırköy, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:04 Kaynak: DHA
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