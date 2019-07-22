Son Dakika Haberleri: YEŞİLKÖY'DE DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU
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YEŞİLKÖY'DE DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

1 saat önce

YEŞİLKÖY sahilinde dün akşam denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu.

YEŞİLKÖY'DE DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU, System.String[]
YEŞİLKÖY sahilinde  dün akşam denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu.
Bakırköy Yeşilkoy sahilinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ağabeyi ile birlikte denize giren Soner Taşkın ağabeyine dalga kırandan denize atlayacağını söyledi. Buradan denize atlayan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Ağabeyi hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Bu sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen gençten acı haber geldi. Taşkın cansız bedeni saat 12.00 sıralarında bulundu. Yakınları acı haber ile yıkıldı. İncelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
Cesetin bulunması
İncelemeler

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-Arama çalışmaları
-Dalgıçlardan detay
-Vatandaşlarla röp
-Sahil güvenlik botu
-Soner Taşkın'ın fotoğrafı
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Bakırköy, Polis, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
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