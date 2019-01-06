Son Dakika Haberleri: Yeşilköy'de Haç Çıkarma Töreni

Yeşilköy'de Haç Çıkarma Töreni

1 saat önce

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Yeşilköy'de bulunan Ayastefanos Kilisesi'nde ayin düzenlendi ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Yeşilköy'de Haç Çıkarma Töreni, System.String[]
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle   Yeşilköy'de bulunan Ayastefanos Kilisesi'nde ayin düzenlendi ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Törene CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Kiliseye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından, cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde sahile doğru yürüdü. Haç çıkarma töreni Metropolit Derkon Apostol tarafından yönetildi. Tören, Derkon Apostol'un iskeleden haçı denize atmasıyla başladı. Daha sonra  teknelerde bekleyenler haçı çıkarmak için yarıştı ve buna ilk ulaşan Nikola Aslaner oldu.

"İLK DEFA KATILIYORUM, GURURLUYUM"

Yarışmada birinci olan Nikola Aslaner, "Şu an çok donuyorum. İlk defa katılıyorum, heyecanlıyım bayağı. Beklediğim bir birincilik oldu. Su bayağı soğuktu, son 5 metreye doğru nefesim kesild. Hiçbir şey hissetmedim ama yüzdük ve aldık. Çok gururluyum kendim ve ailem adına. Şu an pek bir şey hissedemiyorum genel olarak donuyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN HER ANINI YAŞAMAK LAZIM"  

 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da  "İstanbul'un büyük zenginlikleri var. Her semtinde her yaşayanın farklı gelenekleri var. Bugün de buradaki hemşerilerimizin haç atma törenine katıldık. İstanbul'un her anını yaşamak lazım. O zaman daha güzel olduğunu, böyle güzel bir kentte yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu bütün İstanbullular hissedecek. İstanbul'un her yerinde, her anında ve herkesin yanında olan bir süreci İstanbul'a yaşatacağız. Aslında onun minik ısınmalarını yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-

Ayinden görüntü

-Kiliseden görüntü

-Haç atma töreninden görüntü

-Vatandaşların dua etmesi

-Ekrem İmamoğlu röp

-Haç atma töreninde birinci olan Nikola Aslaner ile röp

Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:13 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Yeşilköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi Benzinciye Dalan Sürücü, Köpeğine Sarılarak Uyudu

Amatör Futbol Takımlarının Taraftarları, Barış İçin Bir Araya Geldi! Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 17:07:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilköy'de Haç Çıkarma Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]