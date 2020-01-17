Yeşilköy'de sıcak asfalt çalışması başladı - Son Dakika
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Yeşilköy'de sıcak asfalt çalışması başladı

6 saat önce

Kaş Belediyesince 2020 yılının ilk bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlandı.

Yeşilköy'de sıcak asfalt çalışması başladı, System.String[]

Kaş Belediyesince 2020 yılının ilk bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlandı. Yeşilköy Mahallesi'nde 4 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirilecek.


Kaş Belediyesi mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Yeşilköy Mahallesi'nde bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlandı.


Kanalbaşı mevkisinde 4 kilometre uzunluğundaki BSK asfalt çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava şartlarının uygunluğuna göre asfalt çalışmasının devam edeceği kaydedildi. - ANTALYA

Yeşilköy Mahallesi, Kaş Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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