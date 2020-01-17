Yeşilköy'de sıcak asfalt çalışması başladı - Son Dakika

Kaş Belediyesince 2020 yılının ilk bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlandı. Yeşilköy Mahallesi'nde 4 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirilecek.
Kaş Belediyesi mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Yeşilköy Mahallesi'nde bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlandı.
Kanalbaşı mevkisinde 4 kilometre uzunluğundaki BSK asfalt çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava şartlarının uygunluğuna göre asfalt çalışmasının devam edeceği kaydedildi. - ANTALYA