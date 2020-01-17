Yeşilköy'de sıcak asfalt çalışması başladı - Son Dakika

Kanalbaşı mevkisinde 4 kilometre uzunluğundaki BSK asfalt çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava şartlarının uygunluğuna göre asfalt çalışmasının devam edeceği kaydedildi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Yeşilköy Mahallesi'nde bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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