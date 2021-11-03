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Yeşilköy'de yunus balığı kıyıya vurdu - Son Dakika

Yeşilköy'de yunus balığı kıyıya vurdu

03.11.2021 09:08

Bakırköy Yeşilköy Sahiline yunus balığı kıyıya vurdu.

Bakırköy Yeşilköy Sahiline yunus balığı kıyıya vurdu. Sahilde yürüyen vatandaşlar kıyıya vuran balığı görüp ekiplere haber verdi.

Bakırköy Yeşilköy Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar bir yunus balığının kıyıya vurduğunu gördü. Balığın yanına giderek yaşayıp yaşamadığını kontrol eden vatandaşlar, balığın başından yaralandığını ve bu yaralanma sonucu öldüğünü fark etti. Balığın öldüğünü anlayan vatandaşlar ekiplere haber verdi.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Yeşilköy'de yunus balığı kıyıya vurdu
Yeşilköy'de yunus balığı kıyıya vurdu
Yeşilköy'de yunus balığı kıyıya vurdu
Yeşilköy'de yunus balığı kıyıya vurdu

Yeşilköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilköy'de yunus balığı kıyıya vurdu - Son Dakika


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