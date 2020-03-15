YEŞİLKÖY'DEKİ ERMENİ KİLİSESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel YEŞİLKÖY'DEKİ ERMENİ KİLİSESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

YEŞİLKÖY'DEKİ ERMENİ KİLİSESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yeşiköy'deki Surp Stefanos Ermeni Kilisesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yeşiköy'deki Surp Stefanos Ermeni Kilisesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yaptı.

İBB tarafından oluşturulan 'Coronavirüs Timi kentin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarını dezenfekte ediyor. Bu kapsamda Yeşilköy'de bulunan Surp Stefanos Ermeni Kilisesi dezenfekte edildi. Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çınar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dezenfekte çalışmalarıyla ilgili 'Bu konuda çok huzurluyum çünkü yaşlı nüfusu devamlı kiliseye gelmektedir. Özellikle onlar için çok tedirgindik, bugün yaşlı nüfusumuz da burada yapılan işlemleri gördü ve onlar da çok rahatladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu pandemik salgın olayında Türkiye çok güzel bir sınav veriyor, bunu tüm dünya görüyor. Onun için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Sağlık Bakanımıza cemaat olarak şükranlarımızı sunuyoruz. dedi. Çınar, 'Biz de burada kendi bünyemizde önlemler aldık. Kendimiz de zaten dezenfeksiyon çalışmalarını 4 aydır yaptırıyoruz. Bu çalışmaları gördükten sonra daha gelecek hafta daha çok cemaat geleceğine inanıyorum. şeklinde konuştu.

YEŞİLKÖY'DEKİ ERMENİ KİLİSESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşilköy, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:12 Kaynak: DHA
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