Yeşilköy plajında lapa lapa yağan karın altında denize girdiler - Son Dakika

Yeşilköy plajında lapa lapa yağan karın altında denize girdiler

17.02.2021 16:54

Yeşilköy plajından bir grup, lapa lapa yağan karın altında buz gibi denize girdi.

Yeşilköy plajından bir grup, lapa lapa yağan karın altında buz gibi denize girdi. Sahilde bulunan vatandaşların meraklı bakışları altında denize giren vatandaşlar çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

İstanbul"da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi ancak karın keyfini çıkaranlar da oldu. Yeşilköy sahilde lapa lapa yağan kar ve buz gibi havada denize giren bir grup, kameralara yansıdı. Kendilerine "Çiroz'un aslanları" diyen grup, sabah saatlerinde Yeşilköy plajında buluştu. Yazın bir plaja gelmiş gibi terlik ve havlularıyla sahile yürüyen grup, kendilerini buz gibi serin sulara bıraktı. Gönüllerince alenen gruba sahilde bulunan vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Grupta bulunanlar soğuk havaya rağmen dakikalarca buz gibi suda yüzdü. - İSTANBUL

Yeşilköy plajında lapa lapa yağan karın altında denize girdiler
Yeşilköy plajında lapa lapa yağan karın altında denize girdiler
Yeşilköy plajında lapa lapa yağan karın altında denize girdiler
Yeşilköy plajında lapa lapa yağan karın altında denize girdiler

İstanbul, Müzik, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yeşilköy plajında lapa lapa yağan karın altında denize girdiler - Son Dakika


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