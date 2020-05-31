Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışa hazır - Son Dakika

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışa hazır
Salgın ve afetlerde kullanılmak üzere yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak.
Salgın ve afetlerde kullanılmak üzere yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak. Açılış öncesi hastanenin inşa sürecini gösteren belgesel paylaşıldı.
Toplam 125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 75 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastanenin 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım kullanılacak. Hastanesinin hizmete açılması, Covid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak. Öte yandan hastanenin inşa sürecini gösteren bir de belgesel hazırlandı. Belgeselde 45 günde gelinen nokta gözler önüne serildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:42 Kaynak: İHA
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