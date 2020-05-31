YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ AÇILIŞ ÖNCESİ SAHNE DEZENFEKTE EDİLDİ
Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saatler sonra gerçekleştirilecek.
Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saatler sonra gerçekleştirilecek. Açılış öncesi tören için hastaneye kurulan sahnede özel kıyafetli bir kişi dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Sahneye kurulan kürsü de dezenfekte edildi. Tören alanına ise sosyal mesafeye uygun olarak aralıklarla sandalyeler dizildi. Tören alanında yerlere sosyal mesafe uyarıları da yapıştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 03:54 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ AÇILIŞ ÖNCESİ SAHNE DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı