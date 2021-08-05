Yeşilköy sahilde denetim: 3 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilköy sahilde korona virüs tedbirlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Oturma izni olmadığı belirlenen 3 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yeşilköy sahilde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler bir yandan maske, mesafe ve hijyen konularında vatandaşlara uyarılarda bulunurken, bir yandan da düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri sahilde kimliğini gösteremeyen ve oturum izni olmayan 3 kişiyi gözaltına alarak, Tuzla İl Göç İdaresine gönderdi.

Sahili çok beğendiğini ifade eden Ahmet Sevgeç adlı vatandaş, "Önceden geldiğimde çok kalabalık oluyordu. Bugün geldiğimde hiç kimse yok. Neredeyse, sosyal mesafe var. Herkes maskeli ben de şaşırdım yasak falan mı var diye, çok boş her gün böyle olmasını isterdim" dedi.

"Güvende hissettik"

Kendilerini güvende hissettiklerini söyleyen Figen Sevgeç ise, "Ben bugün sahili çok beğendim. Polisler devriye halindeler teşekkür ediyorum. Çocuğum rahatça gezdi çok da boş kendimizi güvende hissettik "diye konuştu. - İSTANBUL