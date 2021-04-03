Yeşilköy sahilde drone destekli kısıtlama denetimi - Son Dakika

Yeşilköy sahilde drone destekli kısıtlama denetimi
03.04.2021 16:05
Yeşilköy sahilde drone destekli kısıtlama denetimi Yasağı ihlal eden bir kişiye cezai işlem uygulandı Bakırköy polisi, Yeşilköy sahilde drone destekli sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Yeşilköy sahilde drone destekli kısıtlama denetimi
Yasağı ihlal eden bir kişiye cezai işlem uygulandı
İSTANBUL - Bakırköy polisi, Yeşilköy sahilde drone destekli sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler yasağı ihlal eden bir kişiye cezai işlem uyguladı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalarını arttırdı. Yeşilköy sahilde polis ekipleri drone ile denetim gerçekleştirdi. Polisler izni olan vatandaşlara maske ve mesafe konusuna uymaları konusunda ikazlarda bulundu. Ekipler sahilde izni olmayan vatandaşların olmaması için sık sık uyarılarda bulundu. Polis ekipleri yürüyüş yapan vatandaşlardan izni olmayan bir kişiye cezai işlem uyguladı.
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