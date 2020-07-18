Yeşilköy Sahili atlı birliklere emanet - Son Dakika

Yeşilköy Sahili atlı birliklere emanet

Sahillerde hareketliliğin artmasıyla birlikte atlı birlikler Yeşilköy Sahili'nde devriye gezdi.

Sahillerde hareketliliğin artmasıyla birlikte atlı birlikler Yeşilköy Sahili'nde devriye gezdi. Sahilde büyük ilgi gören atlı birlikler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devriye atarken ekipler maske takmayan vatandaşları uyardı.

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Sahilde yoğunlukların yaşanmasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürülüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Grup Amirliğine bağlı Atlı Polisler Yeşilköy Sahilinde sahaya indi. Yaz aylarıyla birlikte sahillerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar için atlı birlikler güvenlik önlemlerini arttırdı.


Atlı birlikler denetimde


Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılaşan atlı polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devriye gezdi. Sahilde 4 kişilik gruplar halinde gezen ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Ekipler sahilde devriye attığı esnada maske takmayan vatandaşları uyarıp kurallara uymaları noktasında ikaz etti.


"Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyarıyoruz"


Denetimlerin yaz boyu devam edeceğini söyleyen Atlı Polis Grup Amirliği Komiser Yardımcısı Şahin Uğurlu, "Bugün İstanbul Sahillerinde yeni başlattığımız proje kapsamında korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda devriye tedbirlerini yerine getiriyoruz. Dört atımızla birlikte görev almaktayız arkadaşlar maske takmayan vatandaşlara gerekli uyarıları yapıp tedbirlere devam ediyor" dedi.


"Görünce mutlu oldum"


Atlı devriyenin hoş bir görüntü oluşturduğunu söyleyen Bora Öney ise "Güzel bir uygulama kültürümüzde de at var hem güvenli hem de çok güzel duruyor. Ben görünce durdum bisiklet sürüyordum gayet hoş"diye konuştu. - İSTANBUL

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İstanbul, Yeşilköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilköy Sahili atlı birliklere emanet - Son Dakika
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