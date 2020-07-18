YEŞİLKÖY SAHİLİNDE ATLI POLİSLERLE MASKE VE MESAFE DENETİMİ - Son Dakika

YEŞİLKÖY SAHİLİNDE ATLI POLİSLERLE MASKE VE MESAFE DENETİMİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler Yeşilköy sahilinde, maske ve mesafe kuralına uymayanları uyardı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler Yeşilköy sahilinde, maske ve mesafe kuralına uymayanları uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Bakırköy Yeşilköy Sahilinde, denetim yaptı. 4 atlı polisten oluşan devriye ekibi sahilde maske ve mesafe kuralına dikkat etmeyenleri uyardı.

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Atlı Polis Grup Amiri Komiser Yardımcısı Şahin Uğurlu, devriyelerin yaz boyu devam edeceğini ifade ederek, "Bugün İstanbul sahillerinde yeni başlattığımız bir proje kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması amacıyla devriye tedbirlerini ifa etmekteyiz. 4 atımızla birlikte görev almaktayız. Arkadaşlar, maske takmayanlara gerekli uyarıları yapıp tedbirlere devam etmektedirler. Yaz dönemi boyunca haftanın belirli gün ve saatlerinde belirli sahillerde devriye tedbirlerimiz devam edecek" dedi.

Atlı devriye sahilde bulunanların da ilgisini çekti. Atlı polisleri görenler cep telefonları ile video ve fotoğraf çekti. Sahilde bisiklet süren Bora Öney, "Çok güzel bir uygulama, kültürümüzde de var" diye konuştu.

- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Yeşilköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEŞİLKÖY SAHİLİNDE ATLI POLİSLERLE MASKE VE MESAFE DENETİMİ - Son Dakika
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