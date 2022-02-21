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Yeşilköy sahilinde 'köpek toplama' gerginliği - Son Dakika

Yeşilköy sahilinde 'köpek toplama' gerginliği

21.02.2022 09:43

Yeşilköy sahilinde 'köpek toplama' gerginliğiİSTANBUL Yeşilköy sahilindeki köpeklerin Bakırköy Belediyesi ekiplerince toplanması gerginliğe yol açtı.

Yeşilköy sahilinde 'köpek toplama' gerginliği

İSTANBUL Yeşilköy sahilindeki köpeklerin Bakırköy Belediyesi ekiplerince toplanması gerginliğe yol açtı. Bazı vatandaşlar belediye ekiplerine tepki göstererek köpeğin bırakılmasını isterken bazı vatandaşlar ise köpeğin kedilerini ısırdıklarını iddia etti.

Bakırköy Belediyesi ekipleri Yeşilköy sahilindeki köpekleri toplaması gerginliğe yol açtı. Sahilde bulunan bazı vatandaşlar belediye ekiplerine köpeğin bırakılması için tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise belediye ekiplerini destekleyerek köpeğin sahildeki vatandaşları ısırdığını söyledi. Belediye ekipleri 10 kişiyi ısırdığını şikayetler olduğunu söyledi. Vatandaşları karşı karşıya getiren olayda taraflar uzun süre tartışırken belediye ekipleri köpeği araçtan indirdi.

Yeşilköy sahilinde 'köpek toplama' gerginliği
Yeşilköy sahilinde 'köpek toplama' gerginliği
Yeşilköy sahilinde 'köpek toplama' gerginliği

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Yeşilköy sahilinde 'köpek toplama' gerginliği Yeşilköy sahilinde 'köpek toplama' gerginliği

Yeşilköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeşilköy sahilinde 'köpek toplama' gerginliği - Son Dakika


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