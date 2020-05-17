Yeşilköy, ve Hadımköy'deki hastanelerin inşaat çalışmalarında sona geliniyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen hastanenin girişine "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra temelleri atılan Yeşilköy, Sancaktepe ile Hadımköy'deki hastanelerde çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastane binasına, "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela asıldı. Çevre uyarı tabelalarının hastane yerleşkesine konulduğu görüldü.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında yoğun hareketlilik görülüyor. İşçiler, çok sayıda vinç, iş makinesi ve kamyonların yer aldığı sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Yaklaşık 184 bin metrekare alana kurulacak hastanenin 1008 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanırken inşaatın 24 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası da istenildiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

-Hadımköy'deki hastanelerde de sona yaklaşılıyor

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinde inşası süren Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinde beş yüzü aşkın işçi yoğun mesai yapıyor.

Salgınla ile mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan yerleşkedeki binaya "Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi" yazılı tabelanın yer aldığı görüldü.

Yerleşkede peyzaj çalışmalarının yanı sıra hastanede bulunan tarihi Osmanlı tuğrasının bakımı da yapılıyor.