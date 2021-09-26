Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin... - Son Dakika

Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin...
26.09.2021 20:32
Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin geleceğe için önemli bir mesafe aldıklarını ve Yeşillerin tarihinin en iyi seçim sonucunu aldığını ifade etti.
Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin geleceğe için önemli bir mesafe aldıklarını ve Yeşillerin tarihinin en iyi seçim sonucunu aldığını ifade etti. - BERLİN
Başbakan, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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