Yeşiller Hariç Her Hafta Oy Kaybediyorlar

ALMANYA'da Federal Meclis'te grubu bulunan Yeşiller hariç bütün partiler oy kaybetmeye devam ediyor.

ALMANYA'da Federal Meclis'te grubu bulunan Yeşiller hariç bütün partiler oy kaybetmeye devam ediyor. Yapılan son kamuoyu yoklamasında meclisteki en büyük gruba sahip olan CDU/CSU bir puan kaybederek yüzde 29'a geriledi. Geçen hafta yapılan araştırmada oy oranları yüzde 30 çıkmıştı. Mecliste grubu bulunan altı partiden oyunu artıran tek parti ise Yeşiller oldu ve oyları iki puan artarak yüzde 21'e yükseldi.



SPD VE AfD'NİN HALK DESTEĞİ DÜŞTÜ



Bu pazar seçim olsa Yeşiller meclise en büyük ikinci parti olarak girecek. Oy kaybı süren SPD'nin oranı yüzde 14'e düştü. Aşırı sağcı AfD'nin de halk arasındaki desteği 1 puan gerileyerek yüzde 14'e indi. Sol Parti'nin halk desteği yüzde 9, FDP'ninki ise yüzde 8 çıktı.

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