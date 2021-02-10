Yeşillik alanı kaçak döküm sahasına çevirdiler - Son Dakika
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Yeşillik alanı kaçak döküm sahasına çevirdiler

10.02.2021 11:11
Yeşillik alanı kaçak döküm sahasına çevirdiler

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki yeşil alana kaçak dökülen moloz ve hafriyat, çevre kirliliği yarattı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki yeşil alana kaçak dökülen moloz ve hafriyat, çevre kirliliği yarattı. Tepki gösteren vatandaşlar, çözüm istedi.

Şehrin birçok noktasındaki ormanlık alanlarda kaçak moloz ve hafriyat dökümü sebebiyle kirlilik yaşanırken, bir kaçak döküm olayı da Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Beyazevler Mahallesi'ndeki alana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen moloz ve hafriyat, çevre kirliliğine yol açtı. Metrelerce uzayan ve küçük çaplı dağ olan moloz ve hafriyatlar arasında kamyon tekerleğinden kiremite, ayakkabıdan klozete binlerce atık bulunuyor.

Vatandaşlar, moloz ve hafriyatların bir an önce temizlenmesini ve kalıcı çözüm alınmasını istedi.

Ortaya çıkan manzaranın İzmir'e yakışmadığını söyleyen Ramazan Sözer, "Geceleri molozları döküp gidiyorlar. Bu şekilde yakalanmıyorlar. Buna bir türlü önlem alınamadı. Bölgede oldukça kötü görüntü var. Yiyip içip çöplerini atanlarda ne yazık ki artık alıştık. Bununla da kalmadı artık kamyonlarla atıyorlar. Belediyenin bu konuya el atması gerekiyor. Her taraf pislik içinde. Atıkların içinde aklınıza ne geliyorsa var. Altı yıldır burada oturuyorum. Geçmişte kurban pazarı vardı. Ne olduysa son bir yılda oldu. Beyazevler'de inşaatlar arttıktan sonra, moloz ve hafriyat dökümü hızlandı. Bununla beraber 6'ncı Sanayi Sitesi'nin de yakın olması sebebiyle oradan gelip çöplerini dökenler var. Vatandaş olarak belediyenin buraya bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Görevli mi diker, çit mi çeker orası onların bileceği iş. Şu manzara güzel İzmir'e yakışmıyor. Tam bir yüzkarası" dedi.Geçmişte piknik yaptıkları yerlerin moloz ve hafriyatlara teslim olduğunu belirten Ali Kurt da "Burası belediyenin ayıbı. Şu pisliğe bakın. Şu moloz ve hafriyatları gören bir kişi yok mu? Ben önceden ailemle birlikte burada piknik yapmaya geliyordum. Şimdi pislikten geçilmiyor. Çocuklarımı nasıl buraya getirelim? Arkadaşlarımızla hava almak için çıkmıştık. Fakat manzarayı görünce şimdi ineceğiz. 'Bizi pisliğin içine mi getirdin?' diyorlar. Buraya en kısa sürede önlem alınması gerekiyor. Bir dönem burayı telle çevirmişlerdi. Onlar kalktıktan sonra bu kez de kaçak dökümler başladı. Bu manzara gerçekten hiç yakışmıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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