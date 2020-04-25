Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıda 3 tutuklama (2) - Son Dakika

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği'nden, Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e evlerinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Olayın aydınlatılmasına yönelik Burdur ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleriyle birlikte geniş kapsamlı koordineli çalışma yapıldığı ve olayın gerçekleştiği gün şüphelilerin yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, 7,65 mm çapında tabanca, 9 mm çapında tabanca, uzun namlulu silah, seyyar dipçikli av tüfeği, yarı otomatik av tüfeği, av tüfeği, 7.65 mm 6 dolu fişek, 9x19 mm 20 dolu fişek, 9x19 mm çapında 38 boş kovan, 45 kalibre 16 boş kovan, çekirdeği hasar görmüş dolu 45 kalibre fişek, 45 kalibreye ait şekli bozulmuş 2 çekirdek, 9x19 mm çapında 4 mermi çekirdeği, 12 kalibre dolu 31 fişek, 16 kalibre dolu 12 fişek, boş şarjör ele geçirilmiştir. Haklarında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, silahla yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 5809 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılan şahıslardan Ş.G., D.B., E.E., 25.04.2020 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır."