Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den hizmet pasaportu açıklaması - Son Dakika

BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağladıkları yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Usulsüz ve kanuna aykırı bir işte yer almadık" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı, belediyelerin kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlamasıyla ilgili soruşturma açılan belediyeler arasında yer alan Burdur'un Yeşilova ilçesinin Belediye Başkanı Mümtaz Şenel yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Şenel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: