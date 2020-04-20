Son Dakika › Güncel › Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı (4) - Son Dakika
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı (4)
6 saat önce
BAŞSAVCILIK: 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 3 ŞÜPHELİ ARANIYORYeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.
BAŞSAVCILIK: 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in ikametlerine gelen şahıslarca ateşli silahla yaralanmaları olayıyla ilgili olarak bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Kimlik tespiti yapılan 3 şüpheli ise aranmaktadır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak titizlikle devam etmektedir. Şüphelilerin son yargı paketiyle cezaevinden tahliye olan hükümlüler arasında yer aldıkları iddiaları ise asılsızdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:18 Kaynak: DHA
Son Dakika CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi