Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı (5) - Son Dakika

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Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı (5)
6 saat önce
VALİLİKTEN AÇIKLAMABurdur Valiliği, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde uğradıkları ve ayaklarından yaralandıkları silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Burdur Valiliği, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde uğradıkları ve ayaklarından yaralandıkları silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "20.04.2020 günü saat 04.40 sıralarında Burdur ili Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e yönelik olarak ikametlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının aydınlatılması ve olayın fail ya da faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar çok yönlü olarak kapsamlı şekilde yürütülmüştür. Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan 1 kişi bulunmakta olup daha sonra ise olayın şüphelisi olarak mülkiyeti belediyeye ait olan Salda Lake isimli otelin işletmecisi E.E. iki tabanca ile birlikte, ayrıca 6 şahıs Antalya'da yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Adı geçen şahsın işlettiği otelin işletme ruhsatı, Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket etmesi sebebiyle Yeşilova Kaymakamlığının bildirimi üzerine 15.04.2020 tarihinde Yeşilova Belediye Başkanlığı tarafından idari bir işlemle iptal edilmiştir. Çocukların cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E.'nin olayın gerçekleştiği saate yakın bir zamanda Antalya ilinden gelerek ilimize giriş yaptığı ve olay saatinin hemen sonrasında plakasını kapatarak ilimizden ayrıldığı Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından tespit edilmiştir. Meydana gelen olayın, Salda Gölü ve burada yürütülen çalışmalarla bir ilgisi bulunmamaktadır."
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 07:45 Kaynak: DHA
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