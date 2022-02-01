Üye Girişi
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu - Son Dakika

Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

01.02.2022 09:41
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu. Baş ve ayak kısmı kırık olan 9 santimetre boyundaki heykelciğin, yurt dışına kaçırılan diğer bazı eserlerin de Anadolu'ya ait olduğunu ortaya koyması nedeniyle önem taşıdığı belirtildi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yurt dışında özel koleksiyonlarda bulunan Batı Anadolu'ya ait özel eserleri, belki bu heykelcik sayesinde ileriki yıllarda geri alma olanağını bulmuş oluruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar yapılan kazılar sayesinde kent tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılırken, üst üste kurulan 9 köy de gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine bu kazılardan anlaşıldı. Yeşilova Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu.

Baş ve ayak kısmı kırık, 'kolları göğüslerini tutar ve göğe bakar' şekilde tasvir edilmiş olan heykelcikle ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Normal boyutu 14 santimetre olan Kalkolitik döneme ait bir tanrıça heykeli. 'Göğe, yıldızlara bakan kadın' olarak adlandırılan bir heykelcik. Yeşilova'da bulunmuş olması önemli. Çünkü bunların tüm örnekleri İngiltere, ABD ve Almanya'daki özel koleksiyonlarda, yüksek paralara satılıyor. Bu heykelcik, özel koleksiyonlardaki eserlerin Türkiye'den gitmiş olduğunu büyük ölçüde kanıtlıyor. Yurt dışında özel koleksiyonlarda bulunan Batı Anadolu'ya ait özel eserleri, belki bu heykelcik sayesinde ileriki yıllarda geri alma olanağını bulmuş oluruz" ifadelerini kullandı.'BİZİ HEYECANLANDIRAN BİR ESER OLDU'Heykelciğin bu yılın son buluntusu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova Höyüğü tabakasından çıkan bir heykelcik. Bu yılın son buluntusuydu. Bizi heyecanlandıran bir eser oldu. Günümüzden yaklaşık 6 bin öncesine ait Kalkolitik döneme ait tanrıça heykeli. 'Göğe, yıldızlara bakan kadın' olarak adlandırılan bir heykelcik. 'Kilya' denilen bir heykel türüne girmekte. Mermerden yapılmış. Kolları penguen şeklinde, göğüslerini tutan vaziyette bir heykelcik. Bu tür heykelciklerin kafa yapıları, genelde kırık olarak ele geçiyor. Çünkü çok ince bir kafa yapısı var. Göğe doğru bakan, patlak gözleriyle simgelenen bir heykelcik" diye konuştu.

Doç. Dr. Zafer Derin, bulunan heykelciğin kadını simgeleyen, o dönemin dinsel inançlarını ve mermerle bağlantısını ortaya koyan bir eser olduğunu da kaydetti.


Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu
YORUMLAR
500

Ege Üniversitesi, Yeşilova Höyüğü, Batı Anadolu, Zafer Derin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:39 İmamoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake arasındaki İngilizce sohbet sosyal medyada gündem oldu
09:32 Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı?
09:10 Vali Yardımcısı Kasımoğlu, şiddet gören iki köpeği sahiplendi
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum
09:19 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dinlendiğimizi sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da!
09:16 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
09:11 Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı
09:05 Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı
09:04 Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli
08:55 Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:48:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement