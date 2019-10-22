Yeşilova’nın ihracatta yeni rotası ABD olacak
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Önümüzdeki yıl 45'inci yaşını kutlamaya hazırlanan Yeşilova Holding, krizleri yatırım ve büyüme ile fırsata çeviriyor.
Önümüzdeki yıl 45'inci yaşını kutlamaya hazırlanan Yeşilova Holding, krizleri yatırım ve büyüme ile fırsata çeviriyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:59
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