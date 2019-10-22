Son Dakika Haberleri: Yeşilova’nın ihracatta yeni rotası ABD olacak
Son Dakika Ekonomi Yeşilova’nın ihracatta yeni rotası ABD olacak

Yeşilova’nın ihracatta yeni rotası ABD olacak

9 dakika önce

Önümüzdeki yıl 45'inci yaşını kutlamaya hazırlanan Yeşilova Holding, krizleri yatırım ve büyüme ile fırsata çeviriyor.

Yeşilova’nın ihracatta yeni rotası ABD olacak, System.String[]

Önümüzdeki yıl 45'inci yaşını kutlamaya hazırlanan Yeşilova Holding, krizleri yatırım ve büyüme ile fırsata çeviriyor.

Yeşilova, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:59 
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