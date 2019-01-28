Son Dakika Haberleri: Yeşilovaspor'un Seyir Halinde Olan Otobüsüne Saldırı

Yeşilovaspor'un Seyir Halinde Olan Otobüsüne Saldırı

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9'uncu Grup'ta oynanan Aliağa Futbol-Bornova Yeşilovaspor maçı sonrası dönüşe geçen Yeşilova kafilesi ölümden döndü.

Yeşilovaspor'un Seyir Halinde Olan Otobüsüne Saldırı, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9'uncu Grup'ta oynanan Aliağa Futbol- Bornova Yeşilovaspor maçı sonrası dönüşe geçen Yeşilova kafilesi ölümden döndü. 

Dikili'de oynanıp 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından Şakran yolunda hareket halinde olan otobüse kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaya parçaları atıldı. Yaklaşık 90 kilometre hızla giden otobüsün şoför camı dahil neredeyse tüm camlarının kırıldığı açıklandı. Bir anda saldırıya uğrayan kafile büyük panik yaşadı. Otobüs şoförünün isabet eden kaya parçalarının ardından hakimiyeti bir an için kaybettiği ve arabanın sendelediği ifade edildi. Şoförün soğukkanlı davranmasıyla otobüs sağ salim yaklaşık 1 kilometre sonra durabildi. Yeşilovasporlu futbolcular, teknik ekip ve idarecilerin olduğu otobüs derhal jandarma karakoluna sığındı. 

Genel Kaptan Alphan Acarbay otobüste 37 kişinin olduğunu söyledi. "Ölümden döndük" diyen Acarbay, "Şakran yolunda ilerlediğimiz sırada organize olan bir grup tarafından saldırıya uğradık. Koca kaya parçaları otobüsümüze atıldı. Araç az daha yoldan çıkıyordu. İnanılmaz panik yaşadık. Şoförümüzün dikkati ve soğukkanlılığı hayatımızı kurtardı. Seyir halindeki araca yapılan bu saldırı neticesinde hepimiz ölebilir ya da ağır yaralanabilirdik.  Jandarma karakolunda durduk, aşağı inince gözlerimize inanamadık. Otobüsteki camların neredeyse hepsi kırılmıştı. Jandarma soruşturma başlattı. Canımıza kast edenlerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Biz futbol oynamaya geldik, hayatımızı kaybediyorduk" ifadelerini kullandı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Bornova, Futbol, Spor
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