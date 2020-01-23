Yeşilpınar'a eğitim merkezi yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilpınar'a eğitim merkezi yapılıyor - Son Dakika

Yeşilpınar'a eğitim merkezi yapılıyor

7 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeşilpınar'da Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Merkezi yapılması için proje hazırlattı.

Yeşilpınar'a eğitim merkezi yapılıyor, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeşilpınar'da Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Merkezi yapılması için proje hazırlattı.


Eğitim Merkezi toplam 3 kattan oluşacak. Merkezin, 225.29 metrekare alana sahip olan bodrum katında 2 derslik, fitness salonu, duş ve giyinme bölümü ile öğretmenler odası yer alacak. 140.87 metrekare alana sahip zemin katta ise 2 derslik ve büfe/kafe olacak. 182.99 metrekare alana sahip birinci katta ise 3 derslik ve galeri alanı olacak. Mimarisi, çevre düzenlemesi ve peyzaj alanlarıyla büyük beğeni kazanacak olan merkez, verilecek eğitimler ve yapılacak atölye çalışmalarıyla gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Deniz Köken, Yeşilpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
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