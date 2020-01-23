Yeşilpınar'a eğitim merkezi yapılıyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeşilpınar'da Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Merkezi yapılması için proje hazırlattı.



Eğitim Merkezi toplam 3 kattan oluşacak. Merkezin, 225.29 metrekare alana sahip olan bodrum katında 2 derslik, fitness salonu, duş ve giyinme bölümü ile öğretmenler odası yer alacak. 140.87 metrekare alana sahip zemin katta ise 2 derslik ve büfe/kafe olacak. 182.99 metrekare alana sahip birinci katta ise 3 derslik ve galeri alanı olacak. Mimarisi, çevre düzenlemesi ve peyzaj alanlarıyla büyük beğeni kazanacak olan merkez, verilecek eğitimler ve yapılacak atölye çalışmalarıyla gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak. - İSTANBUL