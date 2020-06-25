Yeşilpınar Mahallesi'nde yazlık bakım çalışmaları gerçekleştirildi - Son Dakika

Yeşilpınar Mahallesi'nde yazlık bakım çalışmaları gerçekleştirildi

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri tarafından Yeşilpınar Mahallesi'nde yazlık bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri tarafından Yeşilpınar Mahallesi'nde yazlık bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, ilçeyi daha temiz, daha yaşanabilir ve yaşam kalitesi daha yüksek bir hale getirmek için tüm mahallelerde başlattığı Yaz Kampanyası ara vermeden devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortak çalışmalar düzenlediği kampanya dahilinde Çırçır, Alibeyköy ve Emniyettepe Mahallelerinin ardından Yeşilpınar Mahallesi'nde çalışmalar gerçekleştirildi.

Yeşipınar Camii önünde çalışmalara başlayan Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; Yeşilpınar'da gün boyunca süren cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, Korona virüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.

Başkan Deniz Köken, Yeşilpınar esnafıyla sohbet etti

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Deniz Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden Başkan Deniz Köken, vatandaşlarla dirseği ile tokalaştı. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Yeşilpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:19 Kaynak: İHA

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