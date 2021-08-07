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Yeşiltepe Mahallesi'nden Manavgat'a yardım kamyonları yola çıktı - Son Dakika

Yeşiltepe Mahallesi'nden Manavgat'a yardım kamyonları yola çıktı

07.08.2021 11:45
Yeşiltepe Mahallesi'nden Manavgat'a yardım kamyonları yola çıktı, System.String[]

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlığı, gönüllülerle birlikte topladıkları ve özenle seçtikleri yardımları Antalya'nın Manavgat ilçesindeki afet bölgesine gönderdi.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlığı, gönüllülerle birlikte topladıkları ve özenle seçtikleri yardımları Antalya'nın Manavgat ilçesindeki afet bölgesine gönderdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlığı, yangından etkilenen vatandaşlara yardım göndermek amacıyla birçok malzeme topladı. Su, hijyen malzemeleri, bebek bezi ve maması, vücuttaki yanıklar için ilaçlar, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, ayakkabıların yanı sıra erzak, ve ev eşyalarının da bulunduğu iki kamyon dolusu yardım malzemesi, Eskişehir'den Antalya'ya doğru yola çıktı.

"Yardımları kişilerle birebir görüşerek topladık"

Konuyla ilgili konuşan Muhtar Meryem Kuş Açıkgöz, insanların yardım malzemesi gönderirken titiz davranması gerektiğini dile getirerek şu sözleri kullandı:

"Çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Sosyal medyada paylaşmadık çünkü evlerinde kullanmadıklarını gönderiyorlar. Kendine yakıştıramadığını başka yere yakıştırma. Bu yüzden hiçbir yerde paylaşmadık. Bütün yardımları birebir görüşerek topladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ile görüşüldü. Bu saatten sonra ev eşyalarına ihtiyaç varmış. Biz de özellikle buzdolabı, koltuk, battaniye, yorgan gibi eşyalar topladık. Buradan gönderdiğimiz yardımları onlar oradan karşılayarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklar. İnsanlar evlerine geçmeye başladı, eşyalara ihtiyaçları vardı. Giden eşyaların tamamı sıfırdı. Birkaç tane poşet ikinci el eşya da özellikle incelendi." - ESKİŞEHİR

Yeşiltepe Mahallesi'nden Manavgat'a yardım kamyonları yola çıktı

Eskişehir, Tepebaşı, Manavgat, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yeşiltepe Mahallesi'nden Manavgat'a yardım kamyonları yola çıktı - Son Dakika


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