"Yeşiltepe'nin İhtiyaç Duyduğu Faydalı, Güzel Bir Yatırım" - Son Dakika

"Yeşiltepe'nin İhtiyaç Duyduğu Faydalı, Güzel Bir Yatırım"

27.05.2021 18:02

Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi, Seyran ve Atatürk Mahalle Muhtarları, yapımı tüm hızıyla süren Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.

Vatandaşlara seçim döneminde verdiği sözleri teker teker yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe'de ki gerek mahalle muhtarları gerekse de vatandaşların yoğun talepte bulunduğu Semt Pazarı talebini, içerisinde Yeşil Gıda Market ve sosyal alanlarında yer aldığı Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market yatırımıyla yerine getirmeye hazırlanıyor.

Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde ki yatırımlar gibi Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Marketinde yapım aşamalarını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mahalle Muhtarlarında katıldığı ziyarette inşaat alanındaki son çalışmaları inceledi.

Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Marketin bölgenin ihtiyaç duyduğu önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, " Semt Pazarına bu bölgenin büyük ihtiyacı vardı, Yeşilyurt Belediyemizde bölgenin ihtiyaçlarına karşılık veren yatırımlarına bu güzel yatırımı da ekledi. İnşallah burası tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır'da, Yeşiltepe'nin güzel bir yatırımla daha buluşacağını ifade ederken " Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market gibi vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bir yatırımın bölgeye kazandırılacak olmasından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarına devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahalle Muhtarı Salman Şahbaz ise," Yeşilyurt Belediyemizin bir hizmetine daha şahit oluyoruz, belediyemiz açıkçası hizmete doymuyor. Bölgede yapılan tüm hizmetler, semt pazarı ve burada hizmete sunulacak alanlardan dolayı Başkanımıza ve ekiplerine şahsım, tüm muhtar arkadaşlarımız ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerini sunuyorum." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle hep birlikte hareket ederek Yeşiltepe'nin ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları hizmete sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeşiltepe'yi güçlü, modern ve kalıcı bir yatırımla daha buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşiltepe'li hemşehrilerimize seçim zamanında sözünü verdiğimiz bir yatırımı daha gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyoruz. Yeşilyurt'un en kalabalık ve en geniş alanına sahip Yeşiltepe'nin gerek fiziksel gerekse de sosyal, sportif, kültürel ve eğitim yönünden gelişmesine öncülük edecek çok özel yatırımlarda bulunuyoruz. Yeşiltepe'nin gelişimi, Yeşilyurt'un değişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin bizlerden semt pazarı talebi vardı, bizlerde gerekli teknik alt yapı incelemelerin ardından mahalle muhtarlarımızın da görüşlerini dikkate alarak bu bölgeye modern ve nezih alanlara sahip Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Marketimizi kazandırmak adına çalışmalara başladık.İnşaat alanında ki çalışmalarda artık sona yaklaştık, çevre düzenleme, aydınlatma ve otopark gibi çalışmaları da tamamladıktan sonra açılışını yapıp, Yeşiltepe'yi güzel bir yatırımla daha buluşturmuş olacağız.Çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Yeşiltepe'yi yeni yaşam alanlarıyla daha cazip ve tercih edilen bir hüviyete kavuşturduklarını ifade eden Başkan Çınar, " Son yıllardaki yatırımlarla gelişim düzeyi artan Yeşiltepe'nin gerek ulaşım ağının yenilenmesi gerekse de yeni park alanları, spor sahaları, kültür merkezleri, aydınlatmalar ve sokak sağlıklaştırmaları gibi hizmetleriyle güzelleştirmeye devam ediyoruz. Buranın son dönemlerde yoğun olarak tercih edilmesinden dolayı yaşanan kapalı semt pazarı ihtiyacını da güzel ve sağlıklı alanlara sahip özel bir yatırımla gidermiş olacağız. Malatya hızla gelişirken bizlerde kendi bölgelerimizde yeni yaşam alanları kurup, yoğunluğu farklı alanlara çekmeye çalışıyoruz. Semt pazarları, sosyal tesisler, spor sahaları ve yeni nesil park alanlarımızla, kent merkezindeki yoğunluğu yeni yaşam alanlarımıza yönlendiriyoruz. Burada hizmete sunacağımız Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market projemizle bölgemizde yeni bir yaşam alanı kurup, burada yaşayan hemşehrilerimizin temiz ve düzenli alanlarda mutfak alış verişlerini yapmaları, esnaflarımızın da rahat koşullarda ürününü satmasına imkan tanıyacağız. Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı modern bir alanda buluşturup, alış veriş kültürünün daha iyi bir düzeye ulaşmasını sağlamış olacağız. Buradaki hizmet binamızda zaman zaman sosyal ve sportif etkinliklerde düzenleneceğiz, burayı her yönüyle değerlendirip 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın daha fazla sosyalleşmelerini sağlayacağız. Bizim tek amacımız; Yeşilyurt'umuzu bütün bölgeleriyle kalkındırmak ve daha değerli hale getirmektir. Bu tür yatırımların temel gayeside vatandaşlarımıza hak ettikleri en güzel ve en iyi hizmetlerin ulaşmasıdır.Yeşilyurt'un her bölgesinde bu tür yatırım alanlarını inşallah çoğaltacağız, biz bir anımızı bile boş geçirmeden bütün yaşam alanlarımızı topyekün geliştirmek adına çalışıyoruz.Yeşiltepe'de hizmete sunduğumuz Kentsel Dönüşüm Projemizde buranın cazibesini artırıp, bölgenin ticari ve sosyal yönden hareketlenmesini sağladı.Bu tür yatırımlar neticesinde Yeşiltepe'de yaşamak, ticarethanesini burada kurmak ve buradaki sosyal ve sportif alanlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın sayısında ciddi bir artış oldu.Bölgede yapılmak istenen tüm yatırımlara destek verip, yeni yatırımlarımızla bölgenin yaşam seviyesini yükseliyoruz.Yeşiltepe'yi doğru, planlı ve sağlıklı bir bakış açısıyla kalkındırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Çınar, Semt Pazarı, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yeşiltepe'nin İhtiyaç Duyduğu Faydalı, Güzel Bir Yatırım' - Son Dakika


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