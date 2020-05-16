Yeşiltepe Ramazan ayında yardım yağdı - Son Dakika

Yeşiltepe Ramazan ayında yardım yağdı

Eskişehir Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Ramazan ayında içinde mahallede bulunan yaklaşık 300 ailenin yüzünün yardımseverler tarafından güldürüldüğünü söyledi.

Yeşiltepe Ramazan ayında yardım yağdı, System.String[]

Eskişehir Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Ramazan ayında içinde mahallede bulunan yaklaşık 300 ailenin yüzünün yardımseverler tarafından güldürüldüğünü söyledi.


Ramazan ayının gelmesiyle yardımseverler birçok mahalle muhtarının kapısını çaldı. Eskişehir'de dar gelirli ailelerin yoğun olduğu mahallerden birisi de Yeşiltepe. Ramazan ayı içerisinde muhtarlığa getirilen çok sayıda yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Konu hakkında konuşan Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, korona sürecinde çalışamayan ailelere dikkat çekerek, "Biz bu zorlu korona virüs sürecini mahallelimiz ile birlik içinde olarak atlatıyoruz. Ramazan ayının da sürece denk gelmesiyle bazı vatandaşlarımız çalışamıyor ve evlerine yiyecek götürmekte bile zorlanıyorlar. Biz de bu vatandaşlarımızı belirliyoruz ve ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Bu mübarek ayda kapımızı çok sayıda hayırsever çaldı. Yardımlarını bize ulaştırdılar. Gerek erzak gerek maddi yardımlarda bulundular. Bizde daha önce belirlediğimiz yaklaşık 300 haneye bu yardımları ulaştırdık. Onları erzaksız bırakmamaya çalıştık. Yardımseverlerin katkıları ile bu zorlu süreçte yanlarında olduk. Bundan sonrada mahalle sakinlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Biz de el ele vererek mübarek ramazan ayını en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu zorlu korona süreci bir an önce biter ve herkes sağlına kavuşur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yeşiltepe, Meryem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşiltepe Ramazan ayında yardım yağdı - Son Dakika

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