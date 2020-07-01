Yeşiltepe sosyal tesisleri ve halı saha projesinde temel atıldı - Son Dakika

Malatya merkez İlçe Yeşilyurt Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha projesinin temel atma töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşiltepe'nin çehresini değiştirecek dev yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz. Yeşiltepe'nin gelişimi, Yeşilyurt'un gelişimi açısından büyük önem arz ediyor" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğu 'Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha' projesi, Yeşilkaynak ile Merkez Fatih mahallelerinin birleşme noktasında ki 12 bin 626 metrekare alanda inşa edilecek. 120 metrekare sosyal tesis, 720 metrekare kapalı halı saha, 6 bin 250 metrekare yeşil alan, sosyal donatılar, oturma grupları ve çevre düzenlemesiyle bölgeye farklı bir değer katacak olan projenin temel atma törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

"Hizmet atağımıza farklı bir boyut kazandırıyoruz"

Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha' projesiyle bölgeye yönelik hizmet atağını farklı bir boyuta ulaştıracaklarını söyledi.

Yeşiltepe gibi değerli ve kıymetli bir bölgenin değişiminin Yeşilyurt'un gelişimi açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "12 bin 626 metrekare alanda inşa edeceğimiz 'Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha' projemiz öncelikle bölgemize ve Yeşilyurt'umuza hayırlı uğurlu olsun. Bugün temelini atacağımız bu özel projemiz ile Yeşiltepe gibi değerli bir bölgemizin gelişimine bir katkı daha sunmuş olmaktan onur duymaktayız. 6 bin 250 metrekaresini yeşil alan olarak değerlendireceğimiz projemizde, 120 metrekare alana sahip kapalı sosyal tesis, 720 metrekare alanda ise kapalı halı sahamızı tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Yeşilyurt'umuzun geleceğine güzel bir eser daha emanet edecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. Tüm yatırımlarımızda olduğu gibi bu değerli eser ile de birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuza güç katacağız.7'den 70'e tüm hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla gelip hem spor yapabileceği hem de Yeşilyurt Belediyesi güvencesiyle hizmet verecek olan sosyal tesislerimizde yemeğini yiyebileceği, dinlenebileceği, çocuklarımızın da nezih alanlarda eğlenebileceği çok güzel bir yatırımı daha bölgemizde hizmete sunacağız. Sosyal tesis, halı saha ve dinlenme alanlarıyla bölgeye farklı bir zenginlik katacak olan projemiz ile Yeşiltepe'nin gelişimine ciddi bir katkı sunmuş olacağız. Hem kentimizden hem de dışarıdan gelecek misafirlerimizi en güzel şartlarda ağırlayacağız. Buranın cazibe merkezi olması yolunda güzel bir adım daha atmış olacağız.Belediyemizin güvencesiyle farklı bölgelere açtığımız sosyal tesislerimiz gerek hizmet kalitesi gerekse de nezih alanlarıyla çok yoğun ilgi

görmektedir. Yeşiltepe'de yaşayan hemşerilerimizden bu tür hizmetlerden en iyi derecede faydalanması adına buraya her yönüyle modern ve güzel bir hizmet alanı kazandıracağız. Yeşiltepe'de eksikliği hissedilen bir yatırımı daha gerçeğe dönüştüreceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak dur durak bilmeden,7/24 esasıyla Yeşilyurt'umuzun yaşam standartlarını yükseltecek projelerin altına imza atmaya devam ediyoruz. 'Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha' projemiz bölgemize, Yeşilyurt'umuza ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Yeşiltepe'ye yapılan hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkürler"

Temel atma törenine katılan mahalle muhtarı da, Yeşiltepe'ye kazandırılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Konuşmaların ardından okunan dua ile birlikte 'Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha' projesinin temeline ilk harç döküldü. - MALATYA