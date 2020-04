Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha yapılıyor - Son Dakika

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde Kentsel Gelişim ve Dönüşüm projesi alanına Sosyal Tesisleri ve Halı Saha yapılıyor.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte projenin uygulanacağı alanda inceleme yaptı. Başkan Çınar, yapacakları projeyle ilgili yaptığı açıklamada, 383 daire ve 6 dükkandan oluşan Kentsel Gelişim ve Dönüşüm projesinden sonra, Yeşiltepe Ahmet Yesevi Mahallesinde Sosyal Tesisler ve Halı Saha projesini de Yeşiltepe'ye kazandırmak için kolları sıvadıklarını söyledi.



Yeşilyurt'un her yönden gelişimi için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başlan Çınar, "Yapımını tamamladığımız Kentsel Gelişim ve Dönüşüm projemizden sonra bu bölgenin daha fazla gelişmesine katkı sunacak Yeşiltepe Sosyal Tesisler ve Halı Saha projemizi de hayata geçirmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Yeşiltepe bölgemizin sanayi alanları, galericiler sitesi, toptancılar sitesi, şehir mezarlığı ve kuzey çevre yolunun geçtiği güzergahta olması, bununla birlikte konutlaşmanın hızla yayılmasıyla kalabalık bir nüfusa sahiptir. Oldukça hareketli ve canlı bir sosyal yaşama sahip bölgemizin gerek alt ve üst yapı gerekse de çevre düzenleme, kaldırım yenileme, park alanları ve halkımızın ihtiyaçlarına maksimum seviyede karşılık verecek hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Yeşiltepe için düğmeye bastık



Yeşiltepe'nin gelişiminin Yeşilyurt'un değişimi için büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Başkan Çınar, "Bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak bu bölgemizin her türlü alanda en iyi hizmetler almasını destekliyoruz. Buradaki hareketliliği göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak bu bölgemize oldukça nezih ve modern alanlara sahip Yeşiltepe Sosyal Tesisler ve Halı Saha projemizi kazandırmak için düğmeye bastık. Etüt Proje Müdürlüğümüzdeki deneyimli ekiplerimizin gözetiminde hazırlanan ve bizimde üzerinde özenle durduğumuz projemizin fizibilitesini tamamladık, mesai arkadaşlarımızla birlikte hazırlanan projenin uygulanacağı alanda detaylı incelemelerde bulunduk. İlçemizin farklı bölgelerinde bulunan sosyal tesislerimizin bir benzerini buradaki hemşerilerimizin hizmetine sunmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Vatandaşlarımızın aileleri ve çocuklarıyla gönül rahatlığıyla gelip dinlenebileceği, keyifli zaman geçirebileceği, spor tutkunu vatandaşlarımızın spor yapabileceği nezih ve kaliteli alanlara sahip özel bir projeyi buraya kazandıracağız. Yeşilyurt Belediyesinin kontrolünde işletilecek mekanlarda halkımıza kaliteli ve güzel hizmetler sunacağız. Ayrıca burada bulunan halı sahamızı gerekli bakım ve yenileme hizmetlerinden sonra daha güzel şartlarda hizmet vermesine olanak tanıyacak seviyeye ulaştıracağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak dur durak bilmeden,7/24 esasıyla Yeşilyurt'umuzun yaşam standartlarını yükseltecek projelerin altına imza atmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt'umuzun her noktası bizim için değerli ve özeldir. Yeşiltepe gibi değerli bir bölgemizin her alanda değişimine ışık tutacak yatırımlarımıza yeni dönemde daha fazla yoğunluk vereceğiz. Ayrıca Kiltepe mahallemize meslek edindirme kursları, Erdem Okulu ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı nezih ve modern bir hizmet binası kazandırmak adına çalışmalara başladık. Her bölgeye eşit seviyede hizmet anlayışından yola çıkarak merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm mahallelerimizin aynı seviyede gelişmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu. - MALATYA