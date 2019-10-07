Son Dakika Haberleri: Yeşilvadi polis merkezi hızla yükseliyor
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Yeşilvadi polis merkezi hızla yükseliyor

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi tarafından Yeşilvadiye yaptırılan yeni polis merkezinin inşaat çalışmaları hızla sürüyorDaha Önce Düztepe'ye ve Karataş'a yeni polis merkezleri yaptıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi bölgesine yaptırılan polis merkezinin vatandaşın güvenliği...

Yeşilvadi polis merkezi hızla yükseliyor, System.String[]

Şahinbey Belediyesi tarafından Yeşilvadiye yaptırılan yeni polis merkezinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor


Daha Önce Düztepe'ye ve Karataş'a yeni polis merkezleri yaptıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi bölgesine yaptırılan polis merkezinin vatandaşın güvenliği anlamında önem taşıdığını belirtti.


"Şahinbey ilçemiz hızla büyüyor"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi bölgesinin hızla geliştiğini belirterek, "Şahinbey İlçemiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Bu gelişime bağlı olarak da yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz de bu çerçevede öncelikle Karataş mevkisinde hem polis merkezi, hem de ilçe emniyet müdürlüğü binası yaparak emniyetimizin hizmetine sunduk. Daha sonra Düztepe bölgemizdeki karakolumuz çok eskiydi ve yol üzerinde kalıyordu. Orayı da yıkıp yerine çok daha güzel ve modern bir binayı Düztepe Polis Merkezi olarak inşa ettik ve emniyetin hizmetine sunduk. Üçüncü olarak Yeşilvadi bölgemiz de hızla gelişen bir bölgemiz. Bu bölgede de yeni bir polis merkezi ihtiyacımız doğdu ve bu bölgede 4 bin 500 metrekare inşaat alanı olan ve 4 bin 100 metrekare alan üzerine yapılan yeni bir polis merkezinin inşasını hızla sürdürüyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde burayı tamamlayarak bölge halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Karataş, Düztepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:31 Kaynak: İHA
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