yeşilyurt apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

KARTAL'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tek tutuklu sanık olan Uğur Mısırlıoğlu, delillerin çoğunun toplanmış olması ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak 8 ay sonra yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ile tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, 10 mağdur-müşteki de hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi.

ENKAZDAN ÇIKARILDIM

Binanın enkazından yaralı olarak çıkartılan Sevim Balcı, "Altıncı katta oturuyordum. Bina yıkılmadan önce evdeydim. 7 aylık kızım ile beraber dairemizin içindeyken bina çöktü. Ben de yaralı olarak enkazdan çocuğumla birlikte çıkartıldım. Olaydan önce binanın kolonlarında herhangi bir kesme olduğunu görmedim, duymadım. Bir iki gün önce da binada depreme benzeyen bir sallantı duymadım, şikayetçiyim" dedi. kurtarıldım.

AİLESİNDEN 9 KİŞİYİ KAYBETTİ

Yıkılan binada ailesinden 9 kişiyi kaybeden Emine Alemdar ise, "Öğlen saat 12.00 sıralarında evden çıkmıştım. Haberi aldığımda bina çökmüştü. Ailemle birlikte Alemdar ailesinden 9 akrabam vefat etti. Şikayetçiyim" dedi.

3 TANIK DİNLENDİ

Duruşmada sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tanıkları da dinlendi. Tanıklar, bina sahibi Mustafa Yeşilyurt'a ait bodrum katında bulunan dükkanda tadilat çalışması yapıldığını, molozlar olduğunu, dükkanın küf içinde olduğunu ve kolonların patlak olduğunu ileri sürdü.

KAÇAK KAT ÇIKAN BİNA SAHİPLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ

Uğur Mısırlıoğlu'nun avukatı Coşkun Atılğan ise, mimar Uğur Mısırlıoğlu'nun 8 ay tutuklu kaldığını hatırlatarak, tutuklanmasına neden olan Femtek Yapı ve Limited Şirketi'nin hazırladığı rapor olduğunu belirtti. Bu şirketin çalışma izninin ve ruhsatının bakanlık tarafından iptal edildiğini belirten Avukat Coşkun Atılğan, bina sahipleri Halim Yeşilyurt ve Mustafa Yeşilyurt hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve zorla getirilmelerini istedi. Avukat Atılğan, 5 katlı binaya mal sahiplerinin iki kaçak kat çıktıklarını, otopark ve daire olması gereken bodrum katını dükkan haline getirdiklerini, belediye yetkilileri hakkındaki soruşturmanın da devam ettiğini söyledi. Avukat Coşkun Atılğan, "kaçak kat ve kaçak dükkan çıkan bina sahiplerinin aç gözlülüğü, Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılmasına neden olmuştur" dedi. Duruşmada tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu da, 10 sayfalık yazılı savunmasını mahkemeye sundu.

8 AY SONRA TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tutkulu kaldığı süre, delillerin çoğunun toplanmış olması ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmamasını göz önüne alarak ve yurt dışı çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GİDECEK

Dosyanın, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Mimar ve 1 Jeoloji Mühendisi olacak şekilde oluşturulacak bilirkişi heyetine gönderileceğini belirten mahkeme heyeti, taraf avukatlarının, bilirkişi kuruluna sorulmasını istedikleri ve dikkate alınmasını talep ettikleri hususları yazılı olarak bildirmeleri için kendilerine süre verdi. Mahkeme heyet, Halim Yeşilyurt ve Mustafa Yeşilyurt'un tanık olarak adlarına zorla getirme kararı çıkartılmasına ve sanık avukatının suç duyurusunda bulunması yönündeki talebinin, tanıklar dinlendikten sonra değerlendirilmesine de karar verdi.



