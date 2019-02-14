Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Apartmanı'na İlişkin Soruşturmada Sıcak Gelişme

Yeşilyurt Apartmanı'na İlişkin Soruşturmada Sıcak Gelişme

1 saat önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yeşilyurt Apartmanı'na İlişkin Soruşturmada Sıcak Gelişme, System.String[]
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:06 Kaynak: İHA

Kartal, Yeşilyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş

CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:13:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Apartmanı'na İlişkin Soruşturmada Sıcak Gelişme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]