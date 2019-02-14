Yeşilyurt Apartmanı'na İlişkin Soruşturmada Sıcak Gelişme
1 saat önce
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kartal
'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt
apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:06 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş
CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi
Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti