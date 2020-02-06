Yeşilyurt Apartmanı sakinleri yeni evlerine kavuştu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilyurt Apartmanı sakinleri yeni evlerine kavuştu (2) - Son Dakika

Yeşilyurt Apartmanı sakinleri yeni evlerine kavuştu (2)

6 saat önce

Kartal'da geçen yıl Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca olayın yaşandığı sokakta başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ'nin inşa ettiği 105 dairenin sahipleri yeni evlerine taşınmaya başladı.

Kartal'da geçen yıl Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca olayın yaşandığı sokakta başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ'nin inşa ettiği 105 dairenin sahipleri yeni evlerine taşınmaya başladı.

Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'taki 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat 2019'da çökmüş, içinde bulunan 21 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede risk taşıyan binaların tahliye ve yıkımına karar verilmesinin ardından başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları, olayın üzerinden bir yıl geçmeden tamamlandı. Yapımı biten toplam 105 daire ve 25 dükkan sahibine anahtarları teslim edildi.

Vatandaşlar o gün yaşadıklarını hala unutamazken, depreme dayanıklı evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

"Ev yıkılacak korkum yok"

Evine yerleşen sakinlerden Ayşe Uygun, AA muhabirine, kentsel dönüşüm kapsamında evinin yenilenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılması esnasında yan bloktaki evinde olduğunu ifade eden Uygun, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Torunum eve gelmişti, oturuyorduk. Birden yanımızdaki apartmanın çökmesiyle şiddetli bir ses duydum. Bir baktım ki sokak toz duman. 21 komşumuz öldü. Yaralılardan kiminin kolu, bacağı kesildi. Keşke komşularımız ölmeseydi de evimiz yenilenmeseydi."

Uygun, olayın ardından bir yıl geçmesine rağmen hüznünün hala devam ettiğini ancak riskli olan binasının yerine yapılan depreme dayanıklı evine taşınmanın da huzuru ve güveni içinde olduğunu söyledi. Mağdur olan vatandaşlarla devletin ilk günden bu yana ilgilendiğini ifade eden Uygun, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah devletimizden razı olsun. Evimizi 11 ayda teslim aldık ve çok mutluyuz. Eski evimiz çürüktü, direklerimiz patlaktı. O zamanlar balkona çıktığımda, 'Ev çökse ne yaparız' diyordum. Şimdi ise kafam rahat. Torunumla birlikte kalıyoruz. Bize bir milli piyango vurdu, geriye dönük para ödeyeceğiz ama hiç gözümde değil. Ev yıkılacak korkum yok. Herkese evini kentsel dönüşüme vermesini tavsiye ediyorum."

"O gün buralar kıyamet gibiydi"

Bloklara taşınan vatandaşlardan Hülya İsabetli de, yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nın tam karşısında oturduklarını ifade ederek, bir hafta önce evlerinin anahtarını teslim aldıklarını ve şimdi de taşınmaya başladıklarını söyledi. İsabetli, şöyle konuştu:

"O gün oğlum evdeydi ve ben yoktum. Hastanede binanın yıkıldığı haberini aldım. O gün buralar kıyamet gibiydi ve hiç beklemediğimiz bir zamanda sokağımız yok olmuştu. Sonradan evlerden çıkarıldık ve bir hafta sonra toplantı yaptılar. 'Binanız risk altında ve boşaltmak zorundasınız' diyerek, evlerimizin büyüklüğüne göre yapıp teslim edeceklerini söylediler."

Orhan İsabetli ise, o gün yaşadıklarını hala üzüntüyle hatırladığını dile getirdi. Yaşadıklarını facia olarak nitelendiren İsabetli, "Büyük üzüntü içerisindeyiz, komşularımızı kaybettik, en kötü olan oydu, ev ikinci plandaydı. O gün işteydim, olaydan yarım saat sonra buraya ulaştım. Göz gözü görmüyordu ve can pazarıydı. İnsanlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara TOKİ'ye güvenerek evlerini yaptırmasını tavsiye eden İsabetli, "Olası depremde sıkıntı çekmeyeceğimizi tahmin ediyorum. Daha önceki bina 6 katlıydı 5'e düşürüldü. Depreme dayanıklı binada oturacağız, içimiz çok rahat." diye konuştu.

"Şimdiye kadar 12 aile taşındı"

Kentsel dönüşüm çalışmasıyla ilgili bilgi veren yüklenici firma Eurocon İnşaat Yetkilisi Oktay Yıldız da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından kentsel dönüşüme giren bölgeye 8 blok, 105 daire ve 25 dükkan inşa ettiklerini anlattı. Yıldız, "Şu anda ailelere ve hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. Yapılan bloklara 12 aile taşınırken, anahtarlarını teslim alan vatandaşların taşınma süreci devam ediyor. Vatandaşlara daireler, aşağı yukarı, birebir verildi." dedi.

Bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bürolarının bulunduğunu ve vatandaşların bu bürolar aracılığıyla binalarının karot sonuçlarını öğrenebileceklerini vurgulayan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir vatandaşın apartmanı depreme dayanıksızsa öncelikle belediyeler ve yetkili kurumlara bildirilmesi gerekiyor. Binanın risk tespitinin ardından evlerin derhal boşaltılması lazım. Depreme dayanıksız riskli binada durmanın bir anlamı yok."

Yeşilyurt Apartmanı sakinleri yeni evlerine kavuştu (2)

Yeşilyurt, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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