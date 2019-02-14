Yeşilyurt Apartmanının Çökmesi: 3 Kişi Gözaltına Alındı (3)

KARTAL'da Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

KARTAL'da Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.



21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt binasının projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) Arzu Keleş Boran'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. - İstanbul

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