Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Apartmanının Çökmesi: 3 Kişi Gözaltına Alındı (3)

Yeşilyurt Apartmanının Çökmesi: 3 Kişi Gözaltına Alındı (3)

47 dakika önce

KARTAL'da Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Yeşilyurt Apartmanının Çökmesi: 3 Kişi Gözaltına Alındı (3), System.String[]
KARTAL'da Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt binasının projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) Arzu Keleş Boran'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:35 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti

Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı Son dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Yapılması Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:22:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Apartmanının Çökmesi: 3 Kişi Gözaltına Alındı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]