Yeşilyurt Apartmanının Çökmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 3 Kişi Adliyeye Sevkedildi
9 dakika önce
Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKartal Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt binasının...
Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Kartal Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi
21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt binasının projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) Arzu Keleş Boran'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:04 Kaynak: DHA
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