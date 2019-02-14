Yeşilyurt Apartmanının Çökmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 3 Kişi Adliyeye Sevkedildi
1 saat önce
İstanbul - YEŞİLYURT APARTMANININ ÇÖKMESİYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul - YEŞİLYURT APARTMANININ ÇÖKMESİYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:44 Kaynak: DHA
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