Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'dan Yeni Yıl Mesajı

Yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar , "2019 yılında ilçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içerisinde her alanda büyüyen ve gelişimini sürdüren bir Yeşilyurt için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.Yeni yılın sağlık ve huzur getirmesini temenni eden Başkan Çınar, "Dört mevsimin ayrı bir güzellikte yaşandığı Yeşilyurt'umuzda bu soğuk kış günlerinde yüreğimizi ısıtan umudumuzla 2019 yılına hep beraber giriyoruz. Yeni yılın, daha müreffeh bir istikbale kavuşmak için millet olarak mahir olduğumuz kuvvet, kudret, erdem ve inanç gibi hasletlerin dirilişi olmasını umuyorum" ifadelerine yer verdi.Yeni yılın yeni umutlar vaat ettiğini kaydeden Çınar, mesajını şöyle sürdürdü:"Ümit ettiğimiz geleceğimize sahip olmak için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle şehit kanlarıyla sulanmış olan bu aziz vatan topraklarında yaşayan insanlar olarak en önemli sorumluluğumuz; birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı, hoşgörülü olmak, vatanımıza ve bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni yılın, birliktelik ve dayanışma ruhumuza yeni güçler aşılamasına, milli birlik ve beraberliğimizin daha fazla güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Başta kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile toplumun tüm kesimleriyle birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek her zaman önceliğimiz olmalıdır.Bilindiği gibi, göreve geldiğimiz günden bu güne ilçemizi yeniden yapılandırmak ve modern bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet etmek, insan odaklı yatırım ve projelerimizle ilçemizin yaşam standartını daha iyi bir noktaya ulaştırmak adına gece gündüz demeden çalıştık. İnanıyoruz ki biz çalıştığımız müddetçe şehrimiz güzelleşecek, değişecek ve yenilenecektir.Yeşilyurt'umuzun doğal dokusunu ve güzelliklerini korumayı ve yapılacak çalışmalarla herkesin gıptayla bakacağı bir ilçe hüviyetine ulaşmak için sergilediğimiz gayretli çalışmalarımızı yeni yılda da artırarak devam ettirip, daha çok yatırımla kalkınma/büyüme hızımızı sürdüreceğiz.En büyük destekçimiz olan kıymetli hemşerilerimizden aldığımız güç, kuvvet ve dualarla Yeşilyurt'un adına yaraşır çalışmalarımızın kesintisiz ve eksiksiz sürmesi için gayret, azim ve enerjimizi hep diri tutacağız. Alanında uzman genç ve dinamik bir kadro ile ilçemizin çehresini değiştirecek projelerin yanı sıra sanatsal ve kültürel yapımızı güçlendirecek çok ciddi hizmetlerimizi hemşerilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda ki çalışmalarımız dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecektir.'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerimizle hemşerilerimizin gönüllerinde ve kalplerinde yer almayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun ödüllendirdiği sosyal sorumluluk projelerimizin sayısını artırıp, hemşerilerimizin hayatının her anında birlikte olmayı sürdüreceğiz. Bölgemizin en büyük sosyal yaşam niteliklerine sahip olacak Beylerderesi Şehir Parkı için yeni yılda da çalışmalarımızı artıracağız, hizmete açtığımız ve büyük ilgi gören Millet Kıraathanelerinin sayısını üçe çıkartacağız, cazibe merkezi olma yolunda ciddi yatırımlar yaptığımız, doğal güzelliklerimize hakim bir noktada bulunan Gedik Tepesindeki Kültür Evimizi hizmete açacağız. Lezzet Vadisi projemizle ilçemizin kahvaltılıkları ve etli sulu yemeklerini dünyaya tanıtılmasını sağlayacak organizasyonlara ağırlık vereceğiz. İlçemizin turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlattığımız 'Tarihi Konakların Restorasyon' ile 'Yeşilyurt Kent Tasarım Rehberi' projesiyle de bu alanda ki çalışmalara özen göstereceğiz. İnşaatları tamamlanan 'Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi', 'Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı' ve 'Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisleri' gibi devasa yatırımlarımızın yanı sıra bazı bölgelerimizde inşaatları devam eden Semt Pazarlarımızı hemşerilerimizle buluşturacağız.Fizibilite çalışmaları devam eden birçok projemizi yeni yılda hizmete sunmak için büyük bir heyecan, azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. İlçemizin doğal güzelliklerine verdiğimiz önemden dolayı sosyal yaşam alanlarımızın sayısını artırıp, yeşil alanlarımızı çoğaltacağız. Ulaşım ağımızın konfor seviyesini yükseltip, alt ve üst yapı yatırımlarımızla cadde ve sokaklarımızın prestij seviyesini daha iyi bir noktaya getireceğiz.Çocukların, gençlerin, kadınların ve tüm hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu olduğu, yaşamaktan keyif aldığı bir Yeşilyurt için yeni yatırımlarımız ve projelerimizi teker teker hayata geçireceğiz. Malatya 'nın incisi, gelişen yüzü Yeşilyurt'umuzda yaşamanın farklı ve ayrıcalıklı olduğunu hissettirecek hizmetlerimizle ilçemizi kalkındırmaya, unutulmuş değerlerimizi canlandırarak aydınlık geleceğimizi hemşerilerimizle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 2019 yılının ilçemize, kentimize, milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bereket dolu bir yıl diliyorum." - MALATYA